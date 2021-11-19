В России зафиксирован новый суточный максимум летальных исходов среди пациентов с COVID-19

Третий день подряд в России фиксируется антирекорд по смертности среди пациентов с COVID-19 за сутки. За последние 24 часа от инфекции скончались 1 254 человека, передает оперштаб.

«За последние сутки подтверждено 1 254 смерти... За весь период по России умерло 261 589 человек», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в Москве, где скончались 95 человек. В Санкт-Петербурге умерли 77 пациентов и еще 69 в Краснодарском крае.

Накануне сообщалось о смерти 1 251 пациента с коронавирусом, а 17 ноября этот показатель был равен 1 247.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что распространение COVID-19 можно остановить, постоянно наращивая темпы вакцинации.