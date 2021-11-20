«Была надежда до последнего»: актриса Лачина о смерти Гаркалина

Валерий Гаркалин был невероятно талантливым актером и удивительным человеком, а работа с ним всегда становилась бесценным опытом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала коллега артиста Ирина Лачина.

«Он был удивительным человеком и фантастическим актером и поверить в то, что его нет совершенно невозможно. У меня была надежда до последнего, что Валерий Борисович справится и вернется к нам. Работать с ним было огромным счастьем и совершенно бесценным опытом», – поделилась она.

Актриса отметила, что новость о кончине Гаркалина стала сильнейшим ударом для членов семьи артиста и всех, кто его любил.

Народный артист России скончался этой ночью от полиорганной недостаточности в московской городской клинической больнице в Коммунарке, куда был госпитализирован в начале октября с коронавирусом. Последнее время актер был подключен к аппарату ЭКМО.