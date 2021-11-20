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Актер Валерий Афанасьев рассказал, каким был Валерий Гаркалин

Роман Захаров
11:17 20.11.2021
Знаменитый артист выразил соболезнования семье Гаркалина.
Актер Валерий Афанасьев рассказал, каким был Валерий Гаркалин
© Фото: RussianLook, globallookpress
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Валерий Гаркалин был человеком светлым и талантливым. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал Народный артист России Валерий Афанасьев, комментируя новость о смерти известного актера.

«К сожалению давно виделся с Валерой... Он очень чудный человек. Светлый, чудный человек. И очень талантливый. Царствие небесное. И соболезнования семье», - сказал Афанасьев.

Он добавил, что был в курсе проблем со здоровьем у Гаркалина и «внутренне молился за него».

О смерти Народного артиста России Валерия Гаркалина ранее сообщили СМИ, ссылаясь на его родственников. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября с диагнозом COVID-19. Его состояние ухудшалось с каждым днем. В результате 67-летний артист был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ЭКМО. 

Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он работал педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС и был художественным руководителем мастерской.

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