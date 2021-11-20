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Кабулов рассказал, в каких проектах в Афганистане готова участвовать Россия

Иван Линдеманн
00:13 20.11.2021
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил: необходимо, чтобы афганская территория не порождала терроризм и наркотрафик в Россию.
Кабулов рассказал, в каких проектах в Афганистане готова участвовать Россия
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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У России нет планов «положить глаз» на ископаемые богатства Афганистана, но Москва готова участвовать в некоторых коммерческих проектах в этой стране. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Наверное, со временем все это заработает на интересы афганского народа и государства в целом. Но у нас нет таких целей. Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Кабулов отметил: необходимо, чтобы афганская территория не порождала терроризм и наркотрафик в Россию. Также он заявил, что Москва заинтересована в независимой и самодостаточной власти в Кабуле.

«Нам нужна власть, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная в известной степени, дружески настроенная в отношении России», - уточнил он.

На этой неделе российские военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили в Кабул продукты, лекарства, теплые вещи. Обратными рейсами из Афганистана вывезли российских граждан, а также граждан других стран.

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