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Летят домой: как Минобороны проводит эвакуацию из Афганистана самолетами ВТА

Андрей Аркадьев
Валентин Гвоздев
Игорь Крондо
18:25 18.11.2021
Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили в Кабул продукты, лекарства, теплые вещи. Обратными рейсами из Афганистана вывозят российских граждан, а также граждан других стран.
Летят домой: как Минобороны проводит эвакуацию из Афганистана самолетами ВТА
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военно-транспортные самолеты второй раз за три месяца садятся в Кабуле. В этот раз миссия у наших летчиков двойная, помимо эвакуации российских граждан, они доставили в столицу Афганистана гуманитарный груз.

Решение оказать помощь Афганистану принял Владимир Путин. Санкции, введенные Западом после смены власти, практически уничтожили экономику страны и ситуация продолжает ухудшаться.

Поднимаясь на борт военно-транспортного Ил-76, не все сразу могут понять, где размещаться. В этих самолетах места не пронумерованы, да и билеты сюда не купишь. Три долгих месяца люди не могли попасть домой.

«Мы на свадьбу приехали, потом еще несколько праздников было, а потом мы застряли из-за этих больших проблем», - рассказала одна из эвакуируемых граждан РФ, москвичка Сара Рахманула.

Кисматхан живет в Санкт-Петербурге, приехал в Кабул в гости к родителям за неделю до того, как в стране сменилась власть. Возможность вернуться домой он ждал почти четыре месяца.

В списках пассажиров больше 200 человек и среди них не только россияне. Сургун Мангал - гражданин Украины афганского происхождения, приехал в Кабул к своей больной матери. Ухаживал за ней, а когда власть сменилась, не смог вырваться домой даже на пару дней, за лекарствами.

На каждом из трех бортов ВТА дежурят врачебно-сестринские бригады. У медиков все необходимое оборудование и медикаменты, для оказания помощи во время полета.

Маршруты проложены с учетом полетных списков. Два самолета приземлились в Таджикистане, еще один борт сел на российской военной базе в Канте. После дозаправки самолеты возьмут курс на Москву.

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