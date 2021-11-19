Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами для оптимизации работы по нацпроектам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами для оптимизации работы по поручениям президента страны Владимира Путина и национальным проектам. Об этом говорится в распространенном кабмином сообщении.

По данным пресс-службы правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие. В его зоне ответственности будут «вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу».

«За идеологом административной реформы вице-премьером - руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко официально закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета», - проинформировали в кабмине.

Помимо этого, Григоренко займется координацией работы Аналитического центра при правительстве, обеспечивающего экспертную поддержку деятельности кабинета министров (ранее данная обязанность была закреплена за вице-премьером Дмитрием Чернышенко).

За Чернышенко теперь закреплено кураторство АНО «Национальные приоритеты» (бывший куратор - Григоренко), созданной для координации коммуникационной работы по национальным проектам, а также образовательного фонда «Талант и успех», который был учрежден в 2014 году для поддержки одаренных детей.

Дмитрий Чернышенко также займется обеспечением взаимодействия с органами власти федеральной территории «Сириус». Кроме того, он продолжит возглавлять Координационный центр правительства, созданный для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций и поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

«Решение (по распределению дополнительных обязанностей. - Прим. ред.) принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития», - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Как сообщается на сайте российского кабмина, сейчас в обязанности Белоусова входит координация работы федеральных органов исполнительной власти в части поручений по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития России и по достижению национальных целей развития. Григоренко несет ответственность за организацию планирования работы правительства, включая контроль за исполнением федеральными органами власти решений, принимаемых кабинетом министров. Чернышенко координирует работу по разработке и реализации национальной программы «Цифровая экономика», а также отвечает за науку и образование.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил о цифровой трансформации в промышленности РФ. По словам премьера, финансирование отечественных цифровых проектов в области промышленного ПО будет увеличено в четыре раза. В список проектов входят технологии «Интернета вещей», искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности.