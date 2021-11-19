Ракова сообщила о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%

В Москве резко снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций - на 45%», - объяснила чиновница «России 24».

Напомним, несколькими днями ранее о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве после нерабочих дней говорил и мэр города Сергей Собянин.

Режим нерабочих дней с сохранением заработной платы был введен в столице в период с 28 октября по 7 ноября. В течение этого времени в городе действовали дополнительные ограничения: были закрыты кафе и рестораны, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и с товарами первой необходимости), не проходили массовые мероприятия и так далее.

По данным на 18 ноября, в Москве выявили 4062 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На момент введения режима нерабочих дней (28 октября) этот показатель для российской столицы составлял 8 440.