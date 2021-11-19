Эвакуированные из Афганистана люди поблагодарили Путина и Шойгу за помощь

Сегодня ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлились три спецборта из Афганистана. Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуировало из этой страны более двух сотен граждан России и еще четырех государств, в том числе Армении и Белоруссии. Среди пассажиров были и афганцы, которые захотели выехать из страны.

Все прилетевшие прошли обязательную обработку специальным раствором. Скорые дежурили прямо у самолетов. В здании аэропорта с людьми также работали медики, проводилось обязательное ПЦР-тестирование.

«Рад, что Россия так решила и что вывезла нас (из Афганистана - прим. ред.). Мы очень благодарны. Мы очень благодарим и (президента РФ Владимира - прим. ред.) Путина и (министра обороны РФ Сергея - прим. ред.) Шойгу и весь народ России», - сказал эвакуированный Мухаммад Сализада.

«В Афганистане много проблем, обстановка не очень хорошая. Мы очень сильно благодарны за то, что вы нам помогли и мы смогли приехать обратно в Россию. Было очень тяжело выехать из Афганистана. Огромное спасибо России», - прокомментировал Ашраф Усейни.

Российский борт также вывез из Афганистана и гражданина Украины. Он приехал в страну, чтобы навестить мать, но из-за смены власти был вынужден надолго задержаться. Киев обещал прислать самолет, но постоянно откладывал и отменял вылеты.

Отметим, что три Ил-76 Минобороны РФ не только эвакуировали людей, но и доставили в Кабул гуманитарную помощь - 36 тонн груза. Это продукты питания, теплые одеяла, лекарства.