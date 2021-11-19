Врач рассказал, чем опасна «жирная» кровь

Хилезная или «жирная» кровь свидетельствует о нарушении обмена веществ. Об этом предупредил врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Павел Трахтман.

Он напомнил, что в хилезной крови содержится много жиров. Чаще всего она встречается у полных людей с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться и циркулирует в крови. Это приводит к возникновению некоторых болезней.

«Наиболее известное - это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем», - сказал Трахтман в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, хилезная кровь мешает проведению лабораторных исследований и может исказить результаты анализов.

«Они (анализы - прим.ред) будут либо плохо интерпретироваться, либо, что более неприятно, давать ложные результаты. Например, большая примесь жировых частиц крови приводит к ложноположительным результатам исследований на сифилис», - сказал врач.

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