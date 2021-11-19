Россияне увидят самое долгое за 500 лет затмение
Наиболее долгое за последние пять веков лунное затмение, смогут увидеть жители нескольких регионов России. Об этом 19 ноября сообщает «Роскосмос».
«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — говорится в опубликованном на официальном сайте госкорпорации сообщении.
Отмечается, что это затмение станет «почти полным». Луна практически полностью зайдет в тень Земли, поэтому диск небесного тела станет красноватым. Наблюдать это редкое явление дольше всего смогут жители Забайкалья. Некоторые фазы затмения также увидят на Дальнем Востоке, в Центральной, Восточной и Северной Сибири.
В общей сложности затмение будет длиться три часа 28 минут. Максимальную фазу Луна пройдет, когда расположится в западной части созвездия Телец возле звездного скопления Плеяды. Это произойдет в 12:04 по московскому времени.