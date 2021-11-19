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Россияне увидят самое долгое за 500 лет затмение

Майя Мусиенко
06:37 19.11.2021
Явление будет видно сразу в нескольких регионах России.
Россияне увидят самое долгое за 500 лет затмение
© Фото: pixabay
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Наиболее долгое за последние пять веков лунное затмение, смогут увидеть жители нескольких регионов России. Об этом 19 ноября сообщает «Роскосмос».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — говорится в опубликованном на официальном сайте госкорпорации сообщении.

Отмечается, что это затмение станет «почти полным». Луна практически полностью зайдет в тень Земли, поэтому диск небесного тела станет красноватым. Наблюдать это редкое явление дольше всего смогут жители Забайкалья. Некоторые фазы затмения также увидят на Дальнем Востоке, в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

В общей сложности затмение будет длиться три часа 28 минут. Максимальную фазу Луна пройдет, когда расположится в западной части созвездия Телец возле звездного скопления Плеяды. Это произойдет в 12:04 по московскому времени.

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