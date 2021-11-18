Астроном исключил связь замеченного в небе над ижевском объекта с метеорным потоком Леониды

Зафиксированный видеокамерами яркий болид в небе над Ижевском не был представителем метеорного потока Леониды. Такое мнение высказал крымский астроном Александр Якушечкин, уточнив, что объект являлся спорадическим.

«Это был яркий болид, по траектории входа в атмосферу и нескольким ярким вспышкам напоминающий тот, который недавно наблюдали жители северо-западных областей России. Что касается того, является ли он представителем метеорного потока Леониды, то можно с уверенностью сказать, что не является», - заявил Якушечкин, комментируя ролик.

В беседе с РИА Новости он также сообщил, что на момент времени падения болида «радиант и само созвездие Льва находилось за горизонтом, порядка 7,5 градусов под ним».

«Таким образом, теоретически Леонид должен был лететь примерно от горизонта к центральной части небесной сферы, а не наоборот. Это был красивый, но спорадический болид. Пролет во время максимума Леонид - совпадение», - объяснил специалист свою точку зрения.

Помимо этого, астроном напомнил, что период с 17 на 18 ноября традиционно приходится на максимальную активность метеорного потока Леониды. Давшее название потоку созвездие Льва (где располагается радиант потока - мнимое место на небосводе, откуда вылетают метеоры - прим. ред.) восходит над горизонтом поздно, поэтому, по словам Якушечкина, смотреть на метеорный поток лучше во второй половине ночи и до самого рассвета. Эксперт, однако, уточнил, что в текущем году наблюдениям помешала полная Луна.

Падение крупного светящегося объекта запечатлели на видеорегистраторы жители Ижевска вечером 17 ноября. Вскоре кадры, на которых было видно, как большая яркая точка на небе стремительно падает вниз, появились в социальных сетях. Как пишут некоторые СМИ, это природное явления могли наблюдать также в Перми, Йошкар-Оле и Казани.