Впервые с начала войны: российские археологи посетили древний город Ресафу в Сирии

Древний город Ресафа в Сирии впервые за последние одиннадцать лет посетили археологи. Экспедиция в рамках проекта Российской академии наук о сохранении древнехристианских храмов прошла при содействии военнослужащих российского ЦПВС в САР.
На территории древнего города вертолету не приземлиться - археологическую разведку высаживают прямо на первой подходящей площадке. Представитель РАН готова идти в древнюю Ресафу одна, пешком через пустыню - для Натальи Соловьевой это исторический момент. Древнеримский город как прекрасный мираж давно манит ученых со всего мира, но первой за одиннадцать лет войны сюда смогла добраться именно российская экспедиция.
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