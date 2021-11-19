Вопросы истории Впервые с начала войны: российские археологи посетили древний город Ресафу в Сирии Алексей Дегтярев Древнеримский город давно манит ученых со всего мира, но первой за одиннадцать лет войны в него смогла добраться именно российская экспедиция. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Древний город Ресафа в Сирии впервые за последние одиннадцать лет посетили археологи. Экспедиция в рамках проекта Российской академии наук о сохранении древнехристианских храмов прошла при содействии военнослужащих российского ЦПВС в САР. На территории древнего города вертолету не приземлиться - археологическую разведку высаживают прямо на первой подходящей площадке. Представитель РАН готова идти в древнюю Ресафу одна, пешком через пустыню - для Натальи Соловьевой это исторический момент. Древнеримский город как прекрасный мираж давно манит ученых со всего мира, но первой за одиннадцать лет войны сюда смогла добраться именно российская экспедиция. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ресафа - стратегический важный перекресток древних торговых путей, не раз становившийся предметом военных споров между империями. Здесь сражались римляне и персы, византийцы и арабы, а в новейшей истории Сирии за Ресафу крепко держались террористы. Сирийские войска освободили город в 2017 году. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Археолог держит спутниковый снимок Ресафы, хотя здесь больше бы пригодилась карта минных полей. Российские саперы внимательно обследуют ворота и главную дорогу. Повсюду осколки и неразорвавшиеся снаряды, к руинам военные просят не приближаться. Рассматривать развалины уникального раннехристианского храма-тетраконха приходится издалека, но к строению из мраморовидного известняка под условным названием «Базилика Б» удается подойти вплотную. «Даже сейчас, хотя этот камень мягкий и он подвержен влиянию времени, мы видим выветривание камня. Но... по этим сохранившимся портикам, где мы видим хорошую резьбу, прорисовку деталей, можно представить насколько величественным был собор, когда он существовал», - говорит заместитель директора по организационным вопросам, заведующая отделом охранной археологии Института истории материальной культуры РАН, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Наталья Соловьева. Даже спустя полторы тысячи лет крепость Ресафа поражает масштабами. При византийском императоре Юстиниане город обнесли 12-метровой стеной, через каждые 30 метров построили мощные сторожевые башни. Ресафа считалась одним из центров влияния на Ближнем Востоке, жилища и храмы здесь строили с размахом, не жалея денег. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Экспедиция осторожно продвигается через городской центр к монументальному собору, который, по легенде, был воздвигнут в честь первых христианских мучеников. «Вероятнее всего, это и есть тот самый храм Сергия и Вакха, двух римских солдат-христиан, которых замучили, казнили и в итоге здесь похоронили. И вот на месте могилы, по легенде, был построен храм. Конечно, чтобы это подтвердить, нужны раскопки, но, тем не менее, по монументальности понятно, что это основной храм этого поселения», - поясняет Соловьева. Нужно ли реставрировать такие исторические объекты - это дискуссионный вопрос для ученых, отмечает она. «Многие с осторожностью относятся к новоделу и часто предпочитают консервацию руин вместо их восстановления», - говорит Соловьева. В планах российских археологов - подробно отснять Ресафу на фото и видео. Затем информацию оцифруют и отправят в Сеть. «Выдаем базу данных в Сеть или дарим ее Сирии и ЮНЕСКО, если это их объект, и, соответственно, ученые-реставраторы, археологи, архитекторы, кого это интересует, кто заботится о сохранении, они принимают меры к сохранению», - объясняет собеседница. Археологи начнут работы в Ресафе сразу после полного ее разминирования. Экспедиции предстоит оценить масштабы разрушений, поискать грабительские раскопы. Все это будет происходить в рамках большого российского проекта по спасению раннехристианских храмов в Сирии - бесценного исторического наследия, не полностью уничтоженного войной. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»