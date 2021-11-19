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В посольстве РФ в США прокоментировали остановку работы КСОРС

Иван Линдеманн
05:55 19.11.2021
Акции ФБР против Координационного совета организаций российских соотечественников дипломаты назвали недружественными шагами в отношении России.
В посольстве РФ в США прокоментировали остановку работы КСОРС
© Фото: Ting Shen Xinhua, Globallookpress
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В посольстве России прокомментировали ситуацию с прекращением работы Координационного совета организаций российских соотечественников в США. Дипломаты потребовали от Штатов прекратить преследование российской диаспоры.

В посольстве отметили, что беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины в Штатах продолжается уже несколько лет. Акции ФБР против КСОРС дипломаты назвали недружественными шагами в отношении России.

Ранее стало известно, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил свою деятельность в связи с расследованием ФБР. В результате расследования, о котором идет речь,  не менее 300 соотечественников в США подверглись следственным мероприятиям Федерального бюро расследований.

В заявлении организации подчеркивается, что КСОРС является неформальным и неполитическим органом, который функционирует на общественных началах. Совет не располагает финансовыми средствами и никогда не вмешивался во внутреннюю политику США, не раздавал и не получал грантов.

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