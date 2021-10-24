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Россиянам рассказали о повышении пенсии в ноябре

Виктория Ивашечкина
04:39 24.10.2021
Кроме того, плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров.
Россиянам рассказали о повышении пенсии в ноябре
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В России в 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рублей. С ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер страховой выплаты, то есть 12 088,96 рубля. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Денежные средства будут приходить на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения.

«Если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости», - рассказала эксперт в интервью агентству «Прайм». 

В него будут включены все индексации, которые пенсионер пропустил, будучи трудоустроенным.

По словам Григорьевой, плановое повышение пенсии также предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров. С февраля 2021 года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионного возраста.

Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит 1 ноября, рассказала эксперт.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что досрочно выйти на пенсию могут граждане с большим стажем работы, а также безработные россияне и многодетные женщины.

В категорию предпенсионеров с большим стажем работы входят люди, достигшие 60 и 55 лет соответственно, проработавшие 42 и 37 лет.

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