СМИ: московские власти подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках

Власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Об этом рассказал вице-мэр российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В беседе с РБК чиновник, в частности, отметил, что в связи с масштабами строительства по программе реновации Москве не хватает рабочих и инженеров. Недостаток трудовых ресурсов, по его словам, составляет примерно 40%. Вице-мэр также сообщил, что многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии: из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Изменился и национальный состав трудящихся. Так, если раньше это были в основном приезжие из Таджикистана, то теперь мигранты на стройках это, как правило, граждане Узбекистана и Киргизии.

Вместе с тем Бочкарев подчеркнул, что на стройках стало больше жителей Подмосковья.

«Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром - это искусство, делать кирпичную кладку - вообще нет специалистов», - объяснил он.

Представитель столичной мэрии добавил, что изменилась и зарплата рабочих-мигрантов, которые теперь требуют более высокого денежного вознаграждения.

«Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50-60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать», - сообщил Андрей Бочкарев.

Вице-мэр заявил, что поставил задачу разработать план мероприятий, позволяющий обойтись без иностранной рабочей силы на столичных стройках.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое - технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше - механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т. д. Бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример - оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», - объяснил свою позицию Бочкарев, уточнив, что на ряде объектов уже проходит соответствующий эксперимент.

Еще одной проблемой строительной отрасли чиновник назвал недостаточно высокое качество профессионального образования, которое в настоящий момент базируется на основной дисциплине - промышленном гражданском строительстве.

«Эта дисциплина на 90% инженерная, то есть это расчеты, формулы, материаловедение, конструкции и т. д. Методам управления стройкой уделяется только 10-15% учебного времени. А у американцев, у немцев, у шведов эти дисциплины разделены. Одна дисциплина - это инженеры. А другая - construction management, где изучают организацию процессов. Заходишь на американскую стройку, рабочие все обвешаны инструментами. Потому что они получают свои деньги за производительность. Может показаться мелочью, но так один человек заменяет троих. Нам нужно создавать такие образовательные программы», - сказал он.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве до конца 2024 года построят 35 станций и 76 километров линий метрополитена. При этом он подчеркнул, что приоритетная задача - это завершить строительство Большой кольцевой линии метро.