В Москве построят 35 станций метро до конца 2024 года

В российской столице до конца 2024 года построят 35 станций и 76 километров линий метрополитена. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отмечается, приоритетная задача - завершить строительство Большой кольцевой линии метро.

В настоящий момент идет строительство Троицкой линии, продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической линии до станции «‎Потапово», а Люблинско-Дмитровскую линию – до поселка Северного.

В планах также начать строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линии. А Арбатско-Покровскую линию планируется продлить до Гольяново.

Ранее в Москве на всех станциях метро заработала система FacePay. На каждой станции метро сейчас есть как минимум один турникет для оплаты по биометрическим данным.