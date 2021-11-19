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Бразильские ученые открыли новый вид динозавра без зубов

Иван Линдеманн
03:23 19.11.2021
Над восстановлением его облика специалисты работали на протяжении семи лет.
Бразильские ученые открыли новый вид динозавра без зубов
© Фото: museunacional.ufrj.br
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В Бразилии ученые Национального музея объявили об открытии нового вида динозавра, который проживал на территории современной южноамериканской республики 70-80 миллионов лет назад.

Как сообщает портал G1, древний ящер получил название Berthasaura Leopoldinae. Над восстановлением его облика специалисты работали на протяжении семи лет. За это время им удалось найти череп, челюсть, позвоночник, кости плечевого пояса и таза, передние и задние конечности.

Ученые рассказали, что новый вид динозавра обладал уникальной формой черепа и не имел зубов.

«Мы могли бы предположить, что ее рацион отличался от большинства динозавров этой группы. Но то, что животное не имело зубов, само по себе еще не означает, что оно не могло питаться мясом», - считает исследователь Джованни Алвес ди Соуза.

Длина беззубого динозавра составляла около одного метра, а рост - около 80 см. Весило животное не превышало 8-10 килограммов.

Ранее ученые определили «родину» астероида, убившего динозавров.

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