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Стали известны новые подробности состояния пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Ян Брацкий
22:04 19.11.2021
Врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщил, что певице нужна донорская кровь для переливания электролитов и белков.
Стали известны новые подробности состояния пострадавшей при пожаре Хлебниковой
© Фото: marina_hlebnikova_official, instagram
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Пострадавшая при пожаре в собственной квартире певица Марина Хлебникова находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказал врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда артистку госпитализировали накануне.

«Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава Богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела - это много», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, певице нужна донорская кровь для переливания электролитов и белков. Медик уточнил, что группа крови значения не имеет. Хлебниковой будут переливать только плазму.

Пожар, в котором едва не погибла исполнительница, произошел накануне. По версии дознавателей, очаг возгорания находился в спальне певицы. А вот в причинах случившегося еще предстоит разобраться.

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