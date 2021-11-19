Басманный суд арестовал министра культуры Крыма по обвинению о взятке
Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца минкультуры Крыма Арину Новосельскую по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Министр будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января следующего года.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новосельской Веры Вадимовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России», - рассказала пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, передает РИА Новости.
Подозреваемую доставили в Москву, поэтому ее защита не рассчитывает на домашний арест.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Новосельская получила взятку в размере 25 миллионов рублей в 2018 году от бенефициара ООО «Меандр».
За эту сумму он рассчитывал на покровительство главы Минкультуры полуострова при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.