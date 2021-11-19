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Басманный суд арестовал министра культуры Крыма по обвинению о взятке

Виктория Ивашечкина
21:21 19.11.2021
Арина Новосельская будет находиться в СИЗО как минимум до января следующего года.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба Басманного суда
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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца минкультуры Крыма Арину Новосельскую по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Министр будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января следующего года.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новосельской Веры Вадимовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России», - рассказала пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, передает РИА Новости.

Подозреваемую доставили в Москву, поэтому ее защита не рассчитывает на домашний арест.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Новосельская получила взятку в размере 25 миллионов рублей в 2018 году от бенефициара ООО «Меандр».

За эту сумму он рассчитывал на покровительство главы Минкультуры полуострова при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

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