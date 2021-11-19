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Министра культуры Крыма Новосельскую доставили в Басманный суд

Ян Брацкий
18:05 19.11.2021
По версии следствия, чиновница получила взятку в размере 25 миллионов рублей в 2018 году от бенефициара ООО «Меандр».
© Видео: пресс-служба Басманного суда © Фото: пресс-служба Басманного суда
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Министра культуры Крыма Арину Новосельскую доставили в Басманный суд Москвы. По версии следствия, чиновница получила взятку в размере 25 миллионов рублей в 2018 году от бенефициара ООО «Меандр».

За столь солидное вознаграждение он рассчитывал на покровительство главы Минкультуры полуострова при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Подозреваемую доставили в Москву, поэтому ее защита не рассчитывает на домашний арест. Скорее всего, на время проведения следственных действий она будет находиться в СИЗО.

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