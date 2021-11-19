Министра культуры Крыма Новосельскую доставили в Басманный суд

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую доставили в Басманный суд Москвы. По версии следствия, чиновница получила взятку в размере 25 миллионов рублей в 2018 году от бенефициара ООО «Меандр».

За столь солидное вознаграждение он рассчитывал на покровительство главы Минкультуры полуострова при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Подозреваемую доставили в Москву, поэтому ее защита не рассчитывает на домашний арест. Скорее всего, на время проведения следственных действий она будет находиться в СИЗО.