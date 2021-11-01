В Роспотребнадзоре оценили распространение нового варианта дельта-штамма коронавирусной инфекции AY.4.2. С момента обнаружения данной мутации в стране по-прежнему были зарегистрированы лишь единичные случаи инфицирования. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи... Большинство геномов SARS-CoV-2 из осенних образцов, которые поступают из нашей страны, классификаторы относят к варианту В.1.617.2. То есть в настоящее время формально это “дельта”», - рассказала она.

По мнению специалистов, чтобы понять, имеет ли данная линия высокий патогенный потенциал, потребуется еще около двух недель.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован новый подтип дельта-штамма коронавируса. Вариант AY.4.2. пришел из Великобритании. Как сообщили в Роспотребнадзоре, существует вероятность его широкого распространения. Отмечалось, что в стране выявлены только единичные случаи нового штамма, однако со временем этот вариант может вытеснить «дельту».

Впоследствии стало известно, что на территории России было выявлено пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. Три из них обнаружили в Москве и области, еще два - в Татарстане.