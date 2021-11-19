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Байден передаст полномочия вице-президенту на время обследования под анестезией

Ян Брацкий
17:54 19.11.2021
Главе США предстоит плановая процедура колоноскопии в медицинском центре Уолтера Рида.
Байден передаст полномочия вице-президенту на время обследования под анестезией
© Фото: Chris Kleponis Pool, CNPConsolidatedNewsPhotos, globallookpress
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Президент США Джо Байден временно передаст полномочия главы государства вице-президенту Камале Харрис, так как ему предстоит медицинская процедура под наркозом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», - приводит РИА Новости заявление Псаки.

Подробный отчет о состоянии здоровья Джо Байдена в администрации Белого дома пообещали опубликовать позже. Ранее телеканал CNN сообщал о якобы растущем напряжении между Байденом и Харрис. Официальный Вашингтон уже опроверг данные заявления.

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