Путин и Мирзиеев выступили с заявлением по поводу информационных технологий

Президенты Российской Федерации и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев выступили за предотвращение и мирное разрешение потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из-за информационных технологий. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Кремля.

«Главы государств обеспокоены растущей возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности», - говорится в сообщении.

Главы двух государств также призвали мировое сообщество принять все необходимые меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, а также для подрыва суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела.

Кроме того, российский лидер поздравил Мирзиеева с победой на президентских выборах в октябре. Путин также отметил, что граждане Узбекистана доверяют своему президенту.