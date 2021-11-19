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Путин и Мирзиеев выступили с заявлением по поводу информационных технологий

Ян Брацкий
20:13 19.11.2021
Президенты призвали мировое сообщество принять все меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях.
Путин и Мирзиеев выступили с заявлением по поводу информационных технологий
© Фото: kremlin.ru
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Президенты Российской Федерации и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев выступили за предотвращение и мирное разрешение потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из-за информационных технологий. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Кремля.

«Главы государств обеспокоены растущей возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности», - говорится в сообщении.

Главы двух государств также призвали мировое сообщество принять все необходимые меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, а также для подрыва суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела.

Кроме того, российский лидер поздравил Мирзиеева с победой на президентских выборах в октябре. Путин также отметил, что граждане Узбекистана доверяют своему президенту.

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