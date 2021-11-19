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Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах

Виктория Ивашечкина
16:20 19.11.2021
В октябре Мирзиеев на выборах главы государства набрал 80,1% голосов избирателей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с победой на президентских выборах в октябре. Путин также отметил, что граждане Узбекистана доверяют своему президенту.

«Прежде всего хочу вас поздравить с победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили при первых шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжелая. Но у вас все получается, вы уверенно двигаетесь вперед», - отметил российский глава.

По словам Путина, граждане Узбекистана это видят и чувствуют, поэтому отдали свои голоса на выборах в пользу Мирзиеева.

В октябре этого года Мирзиеев на выборах президента набрал 80,1% голосов избирателей.

Кандидатов на пост главы государства представили все пять официально действующих в стране партий. Шавкат Мирзиеев являлся кандидатом от Либерально-демократической партии Узбекистана.

Количество избирателей в стране превысило 19,86 миллиона человек, для граждан было организовано более 10 тысяч избирательных участков.

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