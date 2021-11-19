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В Кремле назвали неприемлемой инициативу конгрессменов «не признавать» Путина президентом

Майя Мусиенко
13:58 19.11.2021
Выбирать главу государства могут только российские граждане, отметил Дмитрий Песков.
В Кремле назвали неприемлемой инициативу конгрессменов «не признавать» Путина президентом
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инициатива конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом России, если он будет баллотироваться на новый срок, является недружественной и агрессивной, а также абсолютно неприемлемой. Такое предложение наглядно демонстрирует миру вмешательство Америки в дела других стран. С таким заявлением 19 ноября выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это, собственно, прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела. И мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей предложение не признавать Владимира Путина президентом России, если он решит избираться на новый срок в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил свою деятельность в связи с расследованием ФБР о нарушении законов об иностранных агентах. В местном посольстве РФ отметили, что беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины в Штатах продолжается уже несколько лет.

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