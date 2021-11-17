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Более трех тысяч пациентов c COVID-19 приняли военные медики в Тульской области

Анна Касаткина
Николай Баранов
05:21 17.11.2021
Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 300 пациентов с тяжелой и средней формой COVID-19 находятся под наблюдением военных врачей в семи медучреждениях Тульской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Помощь в лечении оказывают специалисты из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, а в отделениях интенсивной терапии введены дополнительные смены, где дежурят военные реаниматологи.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всего для оказания помощи местному населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией направлено свыше 200 опытных специалистов военно-медицинской службы, среди которых терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие, уточнили в военном ведомстве. С июня военные медики приняли в Тульской области свыше 3,2 тысячи пациентов.

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