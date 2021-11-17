Более трех тысяч пациентов c COVID-19 приняли военные медики в Тульской области

Более 300 пациентов с тяжелой и средней формой COVID-19 находятся под наблюдением военных врачей в семи медучреждениях Тульской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Помощь в лечении оказывают специалисты из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, а в отделениях интенсивной терапии введены дополнительные смены, где дежурят военные реаниматологи.