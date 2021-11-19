Переболевший коронавирусом Александр Серов выписан из больницы

Певца Александра Серова выписали из больницы, куда он был госпитализирован больше месяца назад с коронавирусной инфекцией. Об этом «Звезде» рассказал его представитель Александр Федорков.

«Выписали сегодня. Везут сейчас домой, мы увидимся завтра или послезавтра», - рассказал Федорков.

Состояние 67-летнего певца на момент лечения было тяжелым. Врачи диагностировали у исполнителя 75-процентное поражение легких. Сейчас Серову предстоит длительный курс реабилитации и регулярное наблюдение у лечащего врача.