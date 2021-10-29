Врач перечислила первые признаки инсульта

При обнаружении таких симптомов как сильная головная боль, затрудненная координация и перекошенная улыбка следует незамедлительно обратиться к врачу с подозрением на инсульт. Соответствующие рекомендации дала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.

По ее словам, наступление инсульта также можно заметить в появлении проблем с речью и мышлением. Кроме того, тревогу должна вызывать слабость или неловкость в конечностях.

«Например, человек не может одновременно поднять обе руки», - пояснила она.

Онемение рук, ног и лица, двоение перед глазами, головокружение - все это было перечислено медиком в качестве признаков, указывающих на возможное острое нарушение кровообращения. При обнаружении нескольких из перечисленных выше симптомов стоит обеспечить человеку доступ к чистому воздуху, избавиться от тесноты в одежде и, повернув его голову в сторону, ждать приезда врачей.

Также, как объяснила врач, можно измерить больному давление и в случае, если оно будет превышать 140 на 90, дать выпить препарат для его снижения. Важно, однако, предварительно узнать, не принял ли недавно сам человек аналогичное лекарство и нет ли у него непереносимости.

Маневич призвала ни в коем случае не ждать, что все пройдет само собой и обратиться к медикам. По ее словам, переданным РИА Новости, в первые четыре часа после инсульта лечение максимально эффективно и может позволить избежать серьезных повреждений мозга.