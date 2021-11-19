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Лавров назвал вопрос шведского журналиста про Запад неприличным

Виктория Ивашечкина
16:57 19.11.2021
Глава МИД РФ провел переговоры с председателем ОБСЕ Анн Линде.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спрашивать о том, что российская сторона планирует сделать, чтобы понравиться Западу и наладить с ним отношения, неприлично. Так дипломат ответил на вопрос шведского журналиста.

«Это уже стало такой традицией западных коллег, это проникает уже даже в мысли всегда нейтральных стран, как Швеция, и тем более этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации», - подчеркнул Лавров после переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

По словам Лаврова, подобные вопросы подрывают все те основы, «на которых зиждется та самая ОБСЕ и на которых строится вся современная архитектура международных отношений».

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично» - отметил министр.

Напомним, Анн Линде и Сергей Лавров в пятницу, 19 ноября, провели переговоры в Москве.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия не будет закрывать глаза на ангажированность Запада и несправедливое отношение к себе. По словам Лаврова, «русофобская деятельность Запада для того, чтобы вывести ее из равновесия и настроить против нее своих клиентов», очевидна.

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