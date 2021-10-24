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В Узбекистане начались президентские выборы

Анна Касаткина
07:16 24.10.2021
Кандидатов на пост главы государства представили все пять официально действующих в стране партий.
В Узбекистане начались президентские выборы
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости
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На выборах президента Узбекистана открылись избирательные участки. Голосование будет идти с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).

По данным ЦИК Узбекистана, количество избирателей в стране превышает 19,86 миллиона человек, для граждан организовано более 10 тысяч избирательных участков, включая 55 стационарных и 316 передвижных пунктов в 37 зарубежных странах. Более 420 тысяч граждан проголосовали на президентских выборах досрочно.

Кандидатов на пост главы государства представили все пять официально действующих в стране партий. Наиболее вероятным победителем эксперты называют действующего президента, кандидата от Либерально-демократической партией Узбекистана 64-летнего Шавката Мирзиеева.

Экологическая партия выдвинула на выборы своего председателя 46-летнего Нарзулло Обломурадова, Народно-демократическая партия - заместителя председателя фракции 60-летнюю Максуду Варисову. В выборах также участвуют лидер партии «Адолат» («Справедливость») 62-летний Бахром Абдухалимов и председатель фракции «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») 46-летний Алишер Кадыров.

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