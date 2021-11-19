Сценарист Капков рассказал о последних годах жизни актрисы Агаповой

Актриса Нина Агапова никогда не отличалась особым оптимизмом, но обладала редкой самоиронией и блестящим чувством юмора. Об этом «Звезде» рассказал киновед и сценарист Сергей Капков. Ранее он сообщил о смерти артистки.

«Она была в прекрасной форме и продолжала быть актрисой, но к 90 годам просто устала от всего и стала вести уединенный образ жизни. Ее навещал внук, она сама справлялась. Вот только у нее было не очень хорошее настроение. Кто ее навещал отмечали, что она очень остроумно рассказывала о своей жизни и была в здравом уме. Все было бы ничего. Она не очень была оптимистичным человеком по жизни, но с большой самоиронией и хорошим юмором», - рассказал Капков.

По его словам, Нина Федоровна приняла решение уйти со сцены из-за проблем с голосом. По этой же причине она не давала интервью и почти не появлялась на людях.

«У нее стал сильно ломаться голос. Она очень неважно говорила, что-то произошло со связками. Из-за этого она не могла нормально говорить на сцене и в кадре. Она ушла с работы и не давала интервью из-за того, что было сложно понять ее», - добавил он.

Счастливым билетом для Нины Агаповой стало приглашение в Большой театр, вспомнил он. На его сцене она работала до 90 лет.

«Очень счастливым было ее приглашение в Большой театр в оперу "Евгений Онегин". Был хороший у нее эпизод, и она до 90 лет работала в Большом театре и объездила с этим спектаклем весь мир», - отметил сценарист.

Нина Федоровна родилась 30 мая 1926 года в Москве. В 1951 году блестяще окончила ВГИК и поступила на службу в Театр-студию киноактера. Советскому и российскому зрителю Агапова известна по ролям в фильмах «Старики-разбойники», «12 стульев», «Забытая мелодия для флейты» и других. Актриса умерла в возрасте 95 лет.