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Умерла актриса из «12 стульев» Нина Агапова

Ян Брацкий
15:14 19.11.2021
Активно сниматься в кино Нина Агапова начала в 50-х годах, всего на ее счету было более ста ролей.
Умерла актриса из «12 стульев» Нина Агапова
© Фото: kino-teatr
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Актриса театра и кино Нина Агапова умерла в возрасте 95 лет. О трагедии сообщил режиссер Сергей Капков.

«Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма... <...>. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова», - написал он на своей странице в Facebook.

Нина Федоровна родилась 30 мая 1926 года в Москве. В 1951 году блестяще окончила ВГИК и поступила на службу в Театр-студию киноактера. Советскому и российскому зрителю Агапова известна по ролям в фильмах «Старики-разбойники», «12 стульев», «Забытая мелодия для флейты» и других.

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