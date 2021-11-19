В стране и мире Умерла актриса из «12 стульев» Нина Агапова Ян Брацкий Активно сниматься в кино Нина Агапова начала в 50-х годах, всего на ее счету было более ста ролей. © Фото: kino-teatr Читайте нас на: Актриса театра и кино Нина Агапова умерла в возрасте 95 лет. О трагедии сообщил режиссер Сергей Капков. «Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма... <...>. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова», - написал он на своей странице в Facebook. Нина Федоровна родилась 30 мая 1926 года в Москве. В 1951 году блестяще окончила ВГИК и поступила на службу в Театр-студию киноактера. Советскому и российскому зрителю Агапова известна по ролям в фильмах «Старики-разбойники», «12 стульев», «Забытая мелодия для флейты» и других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика