Умерла актриса из «12 стульев» Нина Агапова
Актриса театра и кино Нина Агапова умерла в возрасте 95 лет. О трагедии сообщил режиссер Сергей Капков.
«Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма... <...>. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова», - написал он на своей странице в Facebook.
Нина Федоровна родилась 30 мая 1926 года в Москве. В 1951 году блестяще окончила ВГИК и поступила на службу в Театр-студию киноактера. Советскому и российскому зрителю Агапова известна по ролям в фильмах «Старики-разбойники», «12 стульев», «Забытая мелодия для флейты» и других.