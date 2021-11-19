В Москве коллективный иммунитет превысил 67%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 67,1%. Прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более шести миллионов раз, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

«По данным на 19 ноября, 6 080 506 - вакцинация первым компонентом, 5 538 247 - полная вакцинация, 67,1% - коллективный иммунитет», - говорится в сообщении.

В понедельник, 15 ноября, российский премьер-министр Михаил Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета против коронавируса в целом по стране.

По его словам, уровень иммунитета к COVID-19 среди россиян на данный момент составляет 49%.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России впервые за два месяца снизилась общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

С ее слов, постоянный рост числа заболевших удалось остановить в 43 регионах, еще в 33 субъектах наблюдается незначительный рост инфицированных.