Мясников перечислил десять популярных заблуждений о COVID-19 и вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал десять самых популярных ошибочных тезисов о коронавирусной инфекции и вакцинации от нее.

Первым заблуждением является уверенность в том, что COVID-19 рано или поздно уйдет из жизни людей, а вторым – мнение, будто бы легкую форму вируса нужно лечить лекарствами. Неправильно также считать проблемы со здоровьем последствиями перенесенной болезни или прививки, пояснил врач.

«"После" — не значит "из-за"», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Мясникова, ложными являются многие распространенные суждения о прививке. Так люди заблуждаются, предполагая, что вакцина содержит сам вирус, поэтому может стать причиной заражения или спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Однако прививка не дает моментального или длительного эффекта, а препарат не остается в организме долгое время, гарантируя полную защиту, добавил врач.

Ранее Мясников назвал нелогичным страх людей перед вакциной от COVID-19 и посоветовал непривитым гражданам перестать слушать некомпетентных людей.