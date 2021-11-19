Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников перечислил десять популярных заблуждений о COVID-19 и вакцинации

Майя Мусиенко
14:35 19.11.2021
По словам медика многие ошибочно полагают, что вирус когда-нибудь пропадет из жизни людей.
Мясников перечислил десять популярных заблуждений о COVID-19 и вакцинации
© Фото: Anna Shvets, Pexels
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал десять самых популярных ошибочных тезисов о коронавирусной инфекции и вакцинации от нее.

Первым заблуждением является уверенность в том, что COVID-19 рано или поздно уйдет из жизни людей, а вторым – мнение, будто бы легкую форму вируса нужно лечить лекарствами. Неправильно также считать проблемы со здоровьем последствиями перенесенной болезни или прививки, пояснил врач.

«"После" — не значит "из-за"», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Мясникова, ложными являются многие распространенные суждения о прививке. Так люди заблуждаются, предполагая, что вакцина содержит сам вирус, поэтому может стать причиной заражения или спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Однако прививка не дает моментального или длительного эффекта, а препарат не остается в организме долгое время, гарантируя полную защиту, добавил врач.

Ранее Мясников назвал нелогичным страх людей перед вакциной от COVID-19 и посоветовал непривитым гражданам перестать слушать некомпетентных людей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:01 В стране и мире
Видео
Специалисты выяснили, откуда начался пожар в квартире Хлебниковой
14:15 Армия
Видео
Шойгу доложил Путину об успешном российско-китайском авиапатруле над Японским и Восточно-Китайским морями
13:50 В стране и мире
Видео
Редкое лунное затмение попало на видео
12:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что НАТО обманула РФ, пообещав не расширять свою инфраструктуру на Восток
12:26 Армия
Видео
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над арктическими морями
Популярное
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
Видео
Опубликовано видео с места пожара в доме Марины Хлебниковой
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.