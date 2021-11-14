Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал нелогичным страх людей перед вакциной от коронавирусной инфекции. По его словам, непривитым не стоит слушать некомпетентных людей.



«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично!» - заявил он в интервью с «Вечерней Москвой».

Также врач сравнил вакцинацию с использованием ремня безопасности в машине, отметив, что никто не боится пристегиваться.

Ранее Александр Мясников развеял распространенный миф о том, что нельзя мочить место прививки после вакцинации от коронавирусной инфекции в течение трех дней. Медик заявил, что такая рекомендация медиков является «дремучестью».