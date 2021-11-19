Армия Шойгу доложил Путину об успешном российско-китайском авиапатруле над Японским и Восточно-Китайским морями © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая над Японским и Восточно-Китайском морями. Глава российского военного ведомства выступил сегодня с докладом на совещании главы государства с постоянными членами Совбеза РФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС. В воздухе бомбардировщики находились более десяти часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика