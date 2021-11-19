Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу доложил Путину об успешном российско-китайском авиапатруле над Японским и Восточно-Китайским морями

14:15 19.11.2021
Шойгу доложил Путину об успешном российско-китайском авиапатруле над Японским и Восточно-Китайским морями
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая над Японским и Восточно-Китайском морями.

Глава российского военного ведомства выступил сегодня с докладом на совещании главы государства с постоянными членами Совбеза РФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС. В воздухе бомбардировщики находились более десяти часов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 В стране и мире
Видео
Редкое лунное затмение попало на видео
13:02 В стране и мире
Путин и Лукашенко выразили озабоченность действиями Польши против мигрантов на границе
12:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что НАТО обманула РФ, пообещав не расширять свою инфраструктуру на Восток
12:26 Армия
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над арктическими морями
12:14 В стране и мире
Видео
Скорая, носилки и запрет на выход: сосед раскрыл подробности пожара, в котором пострадала певица Хлебникова
Популярное
Видео
Опубликовано видео с места пожара в доме Марины Хлебниковой
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
Россияне увидят самое долгое за 500 лет затмение
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.