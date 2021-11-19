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Начартиллерии ВС РФ рассказал, как нанести максимально эффективный артиллерийский удар

Тимур Шерзад
Аркадий Украинский
15:14 19.11.2021
Как отметил Матвеевский, в результате применения единых разведывательно-огневых систем сокращается время на разведку, принятие решение, и, в конечном итоге, выполнение огневой задачи по тому или иному критически важному объекту противника. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал «Звезде», как нанести максимально эффективный артиллерийский удар. 

Решение этого вопроса, по словам Матвеевского, лежит в организации артиллерийских подразделений - их надо объединять в разведывательно-огневые комплексы, действующие как единое целое. Тогда от разведки до получения артиллеристами точного целеуказания и огневого поражения цели пройдет минимум времени. 

«Целевая установка, которая стоит перед артиллерией в качестве рода войск, это переход в новое качество состояния, в разведывательно-огневую систему. Основу этой системы составляют разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы, которые в своем составе имеют средства разведки и поражения, и все это связано автоматизированной системой управления», - заявил генерал-лейтенант корреспонденту «Звезды». 

Как отметил Матвеевский, в результате таких процессов сократится время на разведку, принятие решение и в конечном итоге выполнение огневой задачи по тому или иному критически важному объекту противника. 

«В конечном итоге переход в новое качественное состояние позволит в ходе любой современной или перспективной операции выполнять задачи нанесения ударов наиболее эффективно, с сокращением времени, высокоточно и в конечном итоге обеспечить выполнение задач с наименьшими потерями и с наибольшей эффективностью», - подчеркнул начальник Ракетных войск и артиллерии. 

Ранее генерал-лейтенант Матвеевский рассказал о грядущих разработках в российских артиллерийских войсках. 

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