Начартиллерии ВС РФ рассказал, как нанести максимально эффективный артиллерийский удар

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал «Звезде», как нанести максимально эффективный артиллерийский удар.

Решение этого вопроса, по словам Матвеевского, лежит в организации артиллерийских подразделений - их надо объединять в разведывательно-огневые комплексы, действующие как единое целое. Тогда от разведки до получения артиллеристами точного целеуказания и огневого поражения цели пройдет минимум времени.

«Целевая установка, которая стоит перед артиллерией в качестве рода войск, это переход в новое качество состояния, в разведывательно-огневую систему. Основу этой системы составляют разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы, которые в своем составе имеют средства разведки и поражения, и все это связано автоматизированной системой управления», - заявил генерал-лейтенант корреспонденту «Звезды».

Как отметил Матвеевский, в результате таких процессов сократится время на разведку, принятие решение и в конечном итоге выполнение огневой задачи по тому или иному критически важному объекту противника.

«В конечном итоге переход в новое качественное состояние позволит в ходе любой современной или перспективной операции выполнять задачи нанесения ударов наиболее эффективно, с сокращением времени, высокоточно и в конечном итоге обеспечить выполнение задач с наименьшими потерями и с наибольшей эффективностью», - подчеркнул начальник Ракетных войск и артиллерии.

Ранее генерал-лейтенант Матвеевский рассказал о грядущих разработках в российских артиллерийских войсках.