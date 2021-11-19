Путин подписал закон о зачислении конфискованных средств коррупционеров в Пенсионный фонд

Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательстве, согласно которым конфискованные деньги коррупционеров будут пополнять бюджет Пенсионного фонда РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, ранее сообщала, что бюджет ПФР будут пополнять за счет конфискованных денег и средств от реализации изъятого имущества, полученных в результате коррупционных правонарушений.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что многодетные женщины смогут досрочно выйти на пенсию. В этом случае сокращение пенсионного возраста будет зависеть от количества воспитанных детей.