Путин подписал закон о зачислении конфискованных средств коррупционеров в Пенсионный фонд
Также в ПФР будут поступать деньги с реализации имущества правонарушителей.
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Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательстве, согласно которым конфискованные деньги коррупционеров будут пополнять бюджет Пенсионного фонда РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, ранее сообщала, что бюджет ПФР будут пополнять за счет конфискованных денег и средств от реализации изъятого имущества, полученных в результате коррупционных правонарушений.
Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что многодетные женщины смогут досрочно выйти на пенсию. В этом случае сокращение пенсионного возраста будет зависеть от количества воспитанных детей.