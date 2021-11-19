Путин и Лукашенко выразили озабоченность действиями Польши против мигрантов на границе

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили серьезную обеспокоенность по поводу неприемлемых действий польских силовиков против мигрантов, в том числе применения водометов со слезоточивым газом. Об этом 19 ноября сообщили в Кремле.

«Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств», - сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, во время разговора Лукашенко рассказал о шагах, которые Минск предпринимает для деэскалации кризиса на границе, а также оказания гуманитарной помощи мигрантам. Оба президента отметили важность налаженного взаимодействия Белоруссии и Евросоюза для урегулирования проблемы.

Ранее сообщалось, что беженцы из стран Ближнего Востока, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, устроили давку из-за гуманитарной помощи.