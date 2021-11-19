Грохот залпов: артиллеристы и ракетчики КФл отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 19 ноября, отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата учреждена 21 октября 1944 года. Артиллеристы и ракетчики Каспийской флотилии также отмечают свой профессиональный праздник, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Отмечается, что на Каспии ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения.

«Проводится плановое обеспечение соединений, частей и подразделений ракетных войск и артиллерии высокоэффективными комплексами автоматизированного управления и разведки, а также модернизированными и перспективными ракетными и артиллерийскими комплексами, средствами всестороннего обеспечения и защиты», - добавили в ЮВО.

Также артиллеристы и ракетчики КФл выполняют учебно-боевые задачи в составе экипажей ракетных кораблей «Татарстан», «Дагестан», малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Углич», «Град Свияжск», малых артиллерийских кораблей «Махачкала», «Астрахань» и «Волгодонск».

«Великий Устюг» - малый ракетный корабль проекта 21 631 «Буян-М», является вторым серийным кораблем проекта. Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На всех кораблях данного проекта установлено новейшее ракетное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК».

Осенью 2015 года МРК «Великий Устюг» в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии нанес удары «Калибрами» по объектам террористов в Сирии.

«Волгодонск» (заводской №702) - малый артиллерийский корабль проекта 21 630 (шифр «Буян») типа «река-море», предназначенный для усиления надводных сил Каспийской флотилии в ближней морской зоне и в речных участках. Построен на судоверфи «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».