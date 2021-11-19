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Астроном рассказал, как лунное затмение скажется на россиянах

Майя Мусиенко
11:23 19.11.2021
19 ноября Солнце, Земля и Луна выстроятся в ряд таким образом, что Луна скроется за земной тенью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: GEORGE DESIPRIS, Pexels
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Самое долгое за последние пять веков лунное затмение, которое смогут наблюдать жители Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока - крайне любопытное зрелище для любителей астрономии. Однако оно никак не скажется на состоянии людей. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал лектор астрономического планетария и астрономический турист Ярослав Турилов.

«Это всего лишь земная тень, которая на короткий период времени пройдет по лунному диску. Для любителей астрономии это просто лишний повод посмотреть на небо и увидеть что-то интересное», - объяснил он.

Затмение будет не полным, во время него скроется только 97% лунного диска, сообщил эксперт.

Частную фазу затмения можно будет увидеть в период с 10.20 до 15.48 по московскому времени, максимума она достигнет примерно в полдень. Астроном отметил, что это затмение является довольно длительным. По информации Роскосмоса, последнее подобное явление фиксировалось 500 лет назад.

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