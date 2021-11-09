Госдума упростила хранение и ношение кортиков для отставников ВМФ

Депутаты Государственной думы РФ утвердили в третьем чтении право офицеров ВМФ РФ в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды. Поправки вносятся в закон «Об оружии».

Документ предполагает, что кортики отставных морских офицеров не будут подлежать специальной регистрации в Росгвардии и не потребуется получать соответствующее разрешение на хранение и ношение этого оружия.

«В данном случае упрощение порядка хранения кортиков является проявлением доверия государства к человеку, который выбрал своей профессией "Родину защищать", а бывших защитников Отечества не бывает», - пояснил председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Предусмотрена также возможность передачи этого вида холодного оружия наследникам. При этом потомкам необходимо в течение двух недель зарегистрировать кортик в Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, из-за которых уходящие с военной службы офицеры Военно-морского флота не могут оставить себе кортики.