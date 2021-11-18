На Украине предотвратили покушение на министра агрополитики Лещенко

МВД Украины предотвратило покушение на министра агрополитики Романа Лещенко. Об этом рассказал глава ведомства Денис Монастырский.

«На министра готовилось покушение», - рассказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на странице МВД в соцсетях.

Он добавил, что заказчики преступления, в том числе гражданин США, были задержаны. Им инкриминируются четыре статьи, а также грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, Монастырский подчеркнул, что покушение готовилось из-за якобы долгов чиновника.

«Это было лицо, с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги», - заключил Денис Монастырский.

В конце сентября в Киевской области обстреляли автомобиль советника президента Украины Владимира Зеленского, Сергея Шефира. В результате инцидента никто не погиб, однако был тяжело ранен водитель транспортного средства.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».