На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма

Сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на актера Алека Болдуина и продюсеров. Она утверждает, что сценарий картины не предусматривал стрельбы в роковом эпизоде, снимавшемся около церкви.

Именно Митчелл вызвала полицию после трагедии на съемочной площадке 21 октября. По ее словам, камера должна была запечатлеть три ракурса, но не в одном из кадров не предполагалось, что актер спустит курок.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что герой Болдуина или любой другой персонаж должен стрелять из пистолета», - цитирует иск сценариста ВВС.

По словам женщины, она находилась на расстоянии около 1,2 метра от Болдуина в момент, когда он разрядил оружие.

«Я снова и снова переживаю стрельбу и слышу звук выстрела из пистолета», - рассказала она.

Адвокат Митчелл накануне обвинила актера и продюсеров в несоблюдении протоколов безопасности и назвала их поведение безрассудным.

Ранее на Болдуина уже был подан иск от светопостановщика картины, адвокат которого заявил, что на съемочной площадке не может быть боевых патронов.