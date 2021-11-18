Более 100 взлетов и посадок: авиаполк Северного флота и экипаж десантного корабля «Иван Грен» проводят совместные учения

Больше 100 взлетов и посадок на вертолетную площадку корабля совершили летчики авиаполка Северного флота. Совместные учения с экипажем большого десантного корабля «Иван Грен» проходят в Баренцевом море.

Корабли проекта «Иван Грен» могут, в том числе, принимать палубную авиацию. Помимо личного состава морского десанта и бронетехники, они способны брать на борт два десантно-штурмовых вертолета Ка-29. Эти машины оказывают огневую поддержку при высадке морской пехоты на берег и забрасывают боевые группы численностью до десяти человек в тыл противника.

Сразу после этого этапа учений экипажи корабля и вертолетов вернулись в Североморск, чтобы подвести итоги и приготовиться к выполнению новых задач.

Ранее сообщалось, что морпехи Северного флота завершили сезон парашютных прыжков 2021 года, оставив позади полгода усердной работы: сначала теория, потом практическое десантирование, и множество полетов.