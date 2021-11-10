Морпехи Северного флота завершили сезон парашютных прыжков 2021 года

Не только моря, но и небо покоряется смелым - это доказали морпехи Северного флота. Военнослужащие закрыли сезон парашютных прыжков в Мурманской области и завершили программу воздушно-десантной подготовки. Головокружительные кадры в репортаже Елены Сивонен.

Три секунды свободного падения. И крайне редкая возможность - глазами морпеха увидеть землю с высоты 800 метров. Захватывающие кадры. А это - вид с земли. На голубом листе неба появляются белые точки - купола раскрытых парашютов. Старший по прыжкам тут же выдыхает - значит, все хорошо, бойцы летят.

«Мороз и солнце. И, как по классике, день чудесный. Редкая на Севере погода сегодня благоприятствует для десантирования. Она идеальная. Или, как говорят бойцы, "прыжковая". Кстати, вот они, уже идут на приземление», - прокомментировала корреспондент.

Ан-26 идет на следующий круг. И снова в самолете никаких эмоций. Предельная концентрация. Перед решающим моментом. Когда дух действительно захватывает. И у тех, кто прыгает в сотый раз, тоже.

Невероятно собранные, морпехи скрываются за прямоугольным проемом один за другим, еще раз доказывая - им покоряются даже небеса. Чуть больше минуты полета под куполом - и уже на земле бойцы «раскрываются», не стесняясь давать волю чувствам.

«Это только дуракам, наверное, не страшно. Всегда волнительно, всегда переживаешь. Потому что на сто процентов никто ни в чем не уверен. А так впечатления непередаваемые, конечно. Очень радует, что это крайний прыжок в этом году, АУС выполнен, норма закрыта», - поделился старший водитель Петр Марушков.

Сегодня самолет делает всего три захода. Не много. Но тем самым подводит черту под сезоном парашютных прыжков на Северном флоте. Позади полгода - сначала теории, столько же практического десантирования, и множество таких полетов.

«Все люди уже опытные, уверенно выполняют свои задачи, в том числе и в воздухе. Этот год мы завершаем на положительной ноте. Программа воздушно-десантной подготовки выполнена в полном объеме», - отметил заместитель командира по военно-политической работе отдельной бригады морской пехоты СФ Артем Лазарев.

У каждого за спиной как минимум четыре прыжка. И уже точно каждый из них может сказать: мне бы в небо. Но вновь на Северном флоте его откроют лишь в марте следующего года.