Россия призвала США вернуться к нормальной консульско-визовой работе

РФ призвала США наладить работу консульств и выдачу виз. Об этом 18 ноября сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что из-за недостаточного количества сотрудников американские генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге приостановили свою работу. Вслед за ними консульский отдел дипмиссии в Москве перестал принимать заявления на выдачу виз. Сейчас многие граждане России вынуждены ехать в другие страны для подачи заявки, уточнил посол.

«На встречах с представителями Госдепартамента призываем коллег вернуться к нормальной консульско-визовой работе. Призываем быстрее сделать это для активизации деловых, культурных, научных, спортивных, просто семейных и дружественных связей. Создается впечатление, что в Вашингтоне вообще против того, чтобы россияне ездили в США», – цитирует Антонова РИА Новости.

Посол также отметил, что российские учреждения в США продолжают полноценно работать в визовой сфере. По его словам, американские граждане не испытывают проблем с визами РФ.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон надеется на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Россией.