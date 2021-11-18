Жителей центра России предупредили о «нерадостной» погоде

Жителей центра Европейской России на ближайших выходных ждет «нерадостная» погода: низкая облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду», - сказал он РИА Новости.

По словам метеоролога, температура ночью будет около нуля, днем - 2-4 градуса тепла. А заметное похолодание придет в начале следующей недели. Ночью в понедельник температура понизится до отрицательных значений, во вторник они будут наблюдаться и днем.

Особенно некомфортно будет в Нечерноземье и Черноземных областях (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях). Жителей этих регионов ждут мокрый снег, ветер 15-20 метров в секунду, уточнил Вильфанд.

«Люди будут ощущать этот дискомфорт, и ощущать, что температура даже ниже, чем есть на самом деле», - отметил синоптик.

Ранее москвичей предупредили об аномально низком давлении в субботу, 20 ноября.