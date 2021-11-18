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«Кобальт-2021»: кадры старта учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

Иван Линдеманн
Николай Баранов
06:00 18.11.2021
В тренировке принимают участие силы специального назначения, органов внутренних дел, госбезопасности, а также ведомств по чрезвычайным ситуациям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Фахрабад в Таджикистане проходят совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Кобальт-2021». В тренировке принимают участие силы специального назначения, органов внутренних дел, госбезопасности, а также ведомств по чрезвычайным ситуациям.

Учения пройдут с 17 по 19 ноября. В ходе практических действий российские военнослужащие вместе с коллегами из Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана отрабатывают вопросы планирования операции по уничтожению боевиков.

Российский контингент в учениях представлен подразделением специального назначения ЦВО и разведывательного батальона 201 военной базы. Всего от России задействованы около 60 человек, а также 10 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-ой военной базы.

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