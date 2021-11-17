В Таджикистане стартовали учения спецназа ОДКБ «Кобальт-2021»

В Таджикистане сегодня стартовали учения формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора коллективной безопасности (КСОР) ОДКБ «Кобальт-2021».

Маневры будут проходить с 17 по 19 ноября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Церемония открытия состоялась на полигоне Фахрабад, оркестры исполнили национальные гимны стран - участниц учений, военнослужащие прошли маршем.

От российской стороны в учениях примут участие порядка 60 человек, задействовано десять единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы.

Ранее в Татарстане прошли миротворческие учения «Нерушимое братство - 2021».

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».